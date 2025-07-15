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Промышленность

Татарстан нарастит экспорт льна в Китай, нацелившись на рекордный урожай

09:55, 15.07.2025
Татарстан нарастит экспорт льна в Китай, нацелившись на рекордный урожай
Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Татарстан укрепляет свои позиции как поставщик льна на китайский рынок. В текущем году регион значительно увеличил площади посева льна, планируя произвести около 30 тыс. тонн продукции.

— В этом году мы нарастили площади для посева льна до 15—17 тыс. га и будем производить порядка 30 тыс. т. В прошлом году мы экспортировали порядка 60% от общего объема урожая в Бельгию, 40% соответственно в Китай, — заявил исполнительный директор «Август-Агро» Гумер Закиров в интервью РБК «Татарстан».

По словам Закирова, компания активно работает над расширением возможностей для экспорта в КНР. Элеватор «Август-Агро» в Свияжском мультимодальном логоцентре уже имеет аккредитацию для поставок льна в Китай, полученную после сложной процедуры, занявшей около года.

В планах компании также получение аналогичной аккредитации для элеваторного комплекса в Бугульминском районе.

— Думаю, что элеватор получит разрешение на отгрузки в КНР ближе к ноябрю, — отметил Гумер Закиров.

Рената Валеева

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