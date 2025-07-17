Новостройки Татарстана вошли в четверку самых дорогих в России

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в пятерку регионов России с самой высокой стоимостью квадратного метра на первичном рынке жилья. В июне средняя стоимость квадратного метра в новостройках Татарстана составила 189,9 тысячи рублей. Это ставит республику на четвертое место в общероссийском рейтинге, она уступает лишь Москве (359,4 тысячи рублей), Санкт-Петербургу (258,9 тысячи рублей) и Московской области (190,6 тысячи рублей). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Домклика».

В целом по России в июне средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,9%, достигнув 175 тысяч рублей.

Наименьший уровень цен среди крупнейших российских регионов зафиксирован в Пензенской области, Удмуртии, Воронежской и Самарской областях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается вторичного рынка жилья, то средняя стоимость квадратного метра в июне увеличилась на 0,6% по сравнению с маем, достигнув 115,8 тысячи рублей. В лидерах по стоимости готовых квартир также находятся Москва и Санкт-Петербург.

Аналитики отмечают сокращение разрыва между ценой предложения и ценой сделки после отмены программы льготной ипотеки. Они прогнозируют возможное снижение стоимости жилья на первичном рынке в ближайшее время, а в среднесрочной перспективе — и на вторичном рынке.

Объем работ, выполненных в Татарстане по виду деятельности «строительство», по итогам мая составил свыше 74,4 млн рублей.

Рената Валеева