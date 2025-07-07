Объем строительства в Татарстане в мае 2025 года превысил 74,4 млн рублей

По сравнению с апрелем в мае объем строительства увеличился на 24,1%

Фото: Артем Дергунов

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по итогам мая составил свыше 74,4 млн рублей. Об этом сообщается в отчете по социально-экономическому положению Татарстана за январь — май 2025 года.

По сравнению с маем 2024 года объем строительства вырос на 1,9% за год, а по сравнению с апрелем текущего года увеличился на 24,1% за месяц.

За январь — май 2025 года было выполнено строительных работ на 243,3 млн рублей, что составляет 93,6% роста в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как ранее сообщал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ, годовой план по строительству республики завершен на 63%. По данным Минстроя Татарстана, строители возвели 2 млн 62 тыс. кв. м жилья.

При этом стоимость жилья в республике продолжает расти, несмотря на отмену льготной ипотеки. В июне 2025 года столица Татарстана возглавила список российских городов по темпам роста цен в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Казани достигла 210 тыс. рублей, увеличившись за год на 20,3%.



Дарья Сайфиева