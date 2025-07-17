Обнаружены десятки украинских тайников с отравляющими веществами

С начала проведения СВО российскими войсками были обнаружены несколько десятков тайников с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами на территории Украины. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

— В 2024 году в районе Авдеевки обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты, — заявил Ртищев.

Также он заявил, что Киев планирует совершить подрыв распределительного пункта аммиака в районе Новотроицкого с целью обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.



Рената Валеева