Жительница Лаишевского района поздно распознала мошенников, потеряв более 3 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

В Лаишевском районе 66-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, перечислив им более 3,1 млн рублей после предложений о выгодных инвестициях в биржевые торги. Женщина обратилась в полицию только спустя две недели после того, как «представители» биржевой площадки перестали выходить на связь, сообщили в МВД по республике.

Потерпевшей в мессенджерах стали поступать сообщения с заманчивыми условиями участия в биржевых операциях. Злоумышленники убеждали женщину, что чем крупнее будет ее вложение, тем выше окажется потенциальный доход.

Поддавшись на уговоры аферистов, пенсионерка в течение некоторого времени перечисляла средства на абонентские номера мошенников. Общая сумма переводов составила 3,1 млн рублей, причем 526,9 тыс. рублей из них женщина оформила в кредит.

Понять, что она стала жертвой обмана, жительница района смогла лишь спустя две недели после последней «инвестиции». Когда «представители» биржевой площадки полностью прекратили выходить на связь, пенсионерка обратилась за помощью в полицию.



Правоохранители установили, что телефонные номера, которыми пользовались преступники, зарегистрированы как в российских регионах (Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской области), так и за пределами страны — в США и на Кипре.

Телефонные мошенники все чаще применяют схемы, в которых побуждают потенциальных жертв перезванивать им.

Рената Валеева