Между Казанью и Пермью возобновлено речное судоходство

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сегодня, 17 июля, дан старт судоходным рейсам, соединяющим Казань и Пермь. Перевозки осуществляются на современных судах «Метеор-120Р», вмещающих 120 пассажиров, сообщила пресс-служба Государственного комитета Татарстана по туризму.

Первый рейс отправился из Казани сегодня. Обратный рейс из Перми запланирован на 19 июля в 10:00, а прибытие в столицу Татарстана ожидается 20 июля в 18:55.

В дальнейшем рейсы из Казани запланированы на 29 июля, 5, 12 и 21 августа, а из Перми — 31 июля, 7, 14 и 23 августа.

Всего в навигационный сезон, который продлится до конца августа, компания «Водолет» выполнит пять рейсов по маршруту.

Маршрут свяжет три города: Казань, Чайковский и Пермь. Время в пути из Перми до Чайковского составит 6 часов, а из Чайковского до Казани — 13 часов. В расписании предусмотрены ночные стоянки в Чайковском и Перми.

Узнать расписание отправлений и приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика.

С начала июня между Казанью и Чебоксарами начали курсировать скоростные речные суда «Валдай».

Рената Валеева