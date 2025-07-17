Трамп добился от Coca-Cola изменения рецептуры напитка

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с компанией Coca-Cola о возвращении тростникового сахара в рецептуру производства товаров для американского рынка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, компания Coca-Cola согласилась на этот шаг после его настоятельных призывов.

— Представитель Coca-Cola заявил, что базирующаяся в Атланте компания вскоре поделится подробностями о новых предложениях и что она ценит энтузиазм Трампа в отношении ее продукта, — говорится в материале Reuters.

В настоящее время Coca-Cola в США использует кукурузный сироп в качестве подсластителя, в то время как в других странах для производства напитка используется тростниковый сахар.

По мнению Reuters, инициатива американского президента может быть связана со стремлением продвинуть его программу «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again, MAHA), направленную на улучшение здоровья нации.

McDonald's и Coca-Cola подтвердили свое окончательное решение не возвращаться на российский рынок. В конце апреля обе компании официально уведомили украинскую правозащитную группу о прекращении любых планов по возобновлению деятельности в России.

Рената Валеева