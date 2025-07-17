ЛДПР предложила сажать мошенников, обманывающих пенсионеров, на срок до 10 лет

Фото: Екатерина Петрова

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, направленный на ужесточение наказания для мошенников, обманывающих пенсионеров, вплоть до десяти лет лишения свободы. Законопроект предлагает признать отягчающим обстоятельством хищение денег у пенсионеров, в том числе с использованием компьютерных технологий, пишет «Парламентская газета».

Авторы законопроекта считают необходимым усилить защиту пожилых граждан, которых аферисты вынуждают брать кредиты и переводить им деньги под различными предлогами.

Предлагаемые изменения в Уголовный кодекс РФ:

Кража с банковского счета пенсионера: лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, с возможным ограничением свободы на срок до полутора лет.

Мошенничество в отношении пенсионеров с использованием электронных средств платежа, совершенное организованной группой, а также в особо крупном размере: лишение свободы на срок до десяти лет, штраф до одного миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Мошенничество в отношении пенсионеров в сфере кредитования: лишение свободы на срок до восьми лет, штраф до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, с возможным ограничением свободы на срок до полутора лет.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Этот законопроект — важный шаг в защите наиболее уязвимой части нашего общества от преступных посягательств. Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников из-за своей доверчивости и недостаточной осведомленности о современных технологиях. Ужесточение наказания для таких преступников — необходимая мера для защиты их прав и собственности, — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева