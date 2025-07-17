ВЦИОМ: почти половина россиян не видит преимуществ цифрового рубля

Фото: Анна Сейтумерова

Около 40% граждан России не обнаружили каких-либо преимуществ цифрового рубля по сравнению с привычными наличными и безналичными формами оплаты. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ и опубликованного РБК.

Согласно результатам исследования, значительная часть респондентов (40%) не считает использование цифрового рубля выгодным. Этот показатель заметно вырос по сравнению с 2024 годом, когда такого мнения придерживался 31% опрошенных. Еще 37% участников опроса затруднились с ответом.

Несмотря на это, некоторые респонденты отметили и положительные стороны цифрового рубля. Среди них — безопасность, надежность и защита от мошенничества (10%), а также более удобная форма расчетов и усиленный контроль со стороны государства (по 3%).

В то же время опрошенные выразили опасения относительно рисков, связанных с использованием цифрового рубля. Наиболее часто упоминались риск утечки персональных данных (12%), возможность отслеживания со стороны государства (8%), зависимость от стабильного интернет-соединения (6%) и сложность использования (4%). Лишь 6% респондентов удовлетворены работой цифрового рубля.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Опрос показал, что готовность пользоваться цифровым рублем в 2025 году выразили 35% россиян, что незначительно больше, чем в предыдущие годы (30% в 2023 году и 31% в 2024 году). При этом 51% респондентов не желают использовать новый формат рубля.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об обеспечении банками возможности для проведения операций с цифровым рублем.

Рената Валеева