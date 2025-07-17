Овечкин не прилетел на вручение награды ESPY за лучший рекорд года
Российский хоккеист стал обладателем престижной награды
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл престижнейшую награду ESPY за лучшее достижение/рекорд года. Российский хоккеист не прилетел на церемонию награждения, поучаствовав в видеоформате.
Овечкин получил награду ESPY за рекорд по голам в истории регулярных чемпионатов. Российский нападающий превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, став с 897 шайбами лучшим снайпером в истории североамериканской лиги.
На награду также претендовали лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу Кевин Дюрант, рекордсменка WNBA по передачам за матч и за сезон Кейтлин Кларк, а также рекордсмен по числу побед среди тренеров в истории студенческого баскетбола NCAA Джино Оримма.
Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) последние 20 лет. За это время россиянин выиграл Кубок Стэнли и девять раз становился лучшим снайпером чемпионата. В мае этого года Овечкин был удостоен приза Марка Мессье за выдающиеся лидерские качества.
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