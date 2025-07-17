Бюджет России недополучил 26 млрд рублей на пунктах весогабаритного контроля

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Около половины из 579 автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВК) на федеральных и региональных автодорогах России не функционируют, а водители большегрузов объезжают их во избежание штрафов. В результате бюджетная система страны за пять лет недополучила около 26 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты, пишет «Интерфакс».



Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов отметил, что результатом реализации федерального проекта в 2019—2024 годах стало лишь размещение автоматических пунктов контроля, но не их надлежащее функционирование.

— Основные причины неработоспособности — дефекты дорожного покрытия в зоне контроля и поломки оборудования. По оценкам Счетной палаты, размер недополученных доходов бюджетной системы из-за проблем с функционированием пунктов весогабаритного контроля составил почти 26 млрд руб., из которых 4,5 млрд руб. приходится на федеральные пункты весогабаритного контроля и 21,5 млрд руб. — на региональные, — заявил Богомолов.



Счетная палата также обратила внимание на системные недостатки в администрировании штрафов и в нормативном регулировании этой сферы. С 2023 года полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях возложены на Ространснадзор, однако регионы не располагают достаточной информацией о количестве вынесенных постановлений, отклоненных актах измерений и причинах отказа в вынесении постановлений, что затрудняет планирование мероприятий по развитию системы весогабаритного контроля.

Рената Валеева