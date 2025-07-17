Татарстан стабильно входит в тройку лидеров по приему в вузы в России последние семь лет

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан остался в числе самых привлекательных регионов России для получения высшего образования, стабильно занимая третью строчку в рейтинге по числу принятых в вузы абитуриентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки, подчеркнув, что рейтинг топ-10 регионов с максимальным приемом в высшие учебные заведения практически не меняется последние семь лет.

В 2017 и 2024 годах рейтинг выглядел следующим образом:

2017 год: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Краснодарский край, Башкортостан, Новосибирская область, Самарская область, Челябинская область .

. 2024 год: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Самарская область, Башкортостан, Нижегородская область.

Состав тройки лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Татарстан — остается неизменным, подтверждая высокий уровень развития образовательной системы и привлекательность региона для молодежи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2017 году число поступивших в вузы топовых регионов составило 544 тыс. человек (47,2% от общего числа принятых), а к 2024 году этот показатель вырос до 706 тыс. человек (52%).

— Таким образом, состав топ-10 регионов с максимальным приемом в высшие учебные заведения в течение последних лет остается почти неизменным, что отражает степень их привлекательности для проживания, работы и деловой активности. Абитуриенты, выбирая учебное заведение и его локализацию, в значительной мере ориентируются именно на эти факторы, — пояснили в Минобрнауки.

В ведомстве также напомнили, что для повышения доступности бесплатного высшего образования 73% бюджетных мест распределяется в регионы, исключая Москву и Санкт-Петербург. Методика расчета бюджетных мест учитывает демографию, рынок труда и социально-экономические особенности региона.

Минобрнауки выступило с инициативой о централизованном регулировании стоимости обучения на программах высшего образования в российских вузах.

Рената Валеева