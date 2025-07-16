Минобрнауки предложило регулировать цены на высшее образование в России

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки выступило с инициативой о централизованном регулировании стоимости обучения на программах высшего образования в российских вузах. Об этом пишет ТАСС.

На данный момент, согласно словам замминистра науки и высшего образования Андрея Омельчука, контроль за повышением цен на образовательные услуги осуществляют учредители вузов.

— Для всех автономных бюджетных учреждений плату устанавливает учредитель этих организаций. Соответственно, для сельскохозяйственных вузов — это Минсельхоз, для медицинских университетов — это Минздрав, — пояснил он на заседании в Госдуме.

По мнению ведомства, такой подход позволит упорядочить и сделать более аргументированной логику ценообразования в сфере высшего образования.

Инициатива прозвучала на фоне данных о росте стоимости обучения в российских вузах в 2025 году. Ранее Минобрнауки сообщило, что стоимость обучения предварительно выросла на 12% за год, а в Москве — на 15,7%.



Минобрнауки введет обязательный перечень из шести базовых дисциплин для всех университетов страны.

Рената Валеева