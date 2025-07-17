Татарстан вошел в топ-3 регионов России по уровню инновационного развития

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял второе место в десятом рейтинге инновационного развития регионов, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Лидером рейтинга вновь стала Москва, третье место заняла Нижегородская область, сообщает РИА «Новости».

Исследование основано на системе показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, уровни инновационной и экспортной активности, а также качество региональной политики.

По данным экспертов, Татарстан улучшил свои позиции благодаря продвижению на четыре строки в индексах «Научно-технический потенциал» и «Экспортная активность».

— Республика Татарстан вернулась на второе место, продвинувшись на четыре строки в индексах «Научно-технический потенциал» и «Экспортная активность». Замыкает топ-3 Нижегородская область, поднявшись на четыре позиции по индексу «Социально-экономические условия инновационной деятельности» и на одну — по индексу «Экспортная активность, — отмечается в докладе.

Отметим, что в предыдущем рейтинге Татарстан занимал пятое место. Возвращение в тройку лидеров свидетельствует о стабильном развитии инновационной сферы в республике и эффективной региональной политике в этой области.

Минэкономразвития России включило Татарстан в список регионов с высокими показателями по внедрению инвестиционного стандарта.

Рената Валеева