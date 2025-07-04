Татарстан вошел в топ-5 регионов России по внедрению инвестстандарта
Минэкономразвития России включило Татарстан в список регионов с высокими показателями по внедрению инвестиционного стандарта, пишут «Ведомости».
Татарстан занял четвертое место в рейтинге, уступив Москве, Нижегородской и Сахалинской областям. В обновленном рейтинге отмечены 38 субъектов страны.
Напомним, что с начала года цифровой ипотекой воспользовались около 7 тыс. семей. Объем сделок превысил 42 млрд рублей.
Больше всего сделок по цифровой ипотеке с начала года проведено в столичном регионе (18,2 млрд рублей), Тюменской области (2 млрд рублей), Татарстане (2 млрд рублей), Краснодарском (1,9 млрд рублей) и Приморском (1,8 млрд рублей) краях.
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