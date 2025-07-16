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МЧС сможет пресекать работу БПЛА на территории России

18:55, 16.07.2025

Ведомство предложило внести изменения в Федеральный закон «О гражданской обороне»

МЧС сможет пресекать работу БПЛА на территории России
Фото: Максим Платонов

МЧС России в целях безопасности сможет пресекать работу БПЛА на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС предложило внести изменения в Федеральный закон «О гражданской обороне». Соответствующий федеральный закон одобрен Совфедом.

В числе правок: специалистам МЧС будет разрешено подавлять и преобразовывать сигналы управления.

Некоторые из поправок к федеральному закону начнут действовать только через полгода после подписания федерального закона президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Сайфиева

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