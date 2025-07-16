МЧС сможет пресекать работу БПЛА на территории России
Ведомство предложило внести изменения в Федеральный закон «О гражданской обороне»
МЧС России в целях безопасности сможет пресекать работу БПЛА на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
МЧС предложило внести изменения в Федеральный закон «О гражданской обороне». Соответствующий федеральный закон одобрен Совфедом.
В числе правок: специалистам МЧС будет разрешено подавлять и преобразовывать сигналы управления.
Некоторые из поправок к федеральному закону начнут действовать только через полгода после подписания федерального закона президентом России Владимиром Путиным.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».