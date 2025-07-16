Яшкин оценил трансферную работу «Ак Барса» в межсезонье

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил трансферную работу клуба в межсезонье. Летом «барсы» подписали трех новичков — защитника Уайатта Калинюка и форвардов Брэндона Биро и Михаила Фисенко.

— Калинюк и Биро? Я этих ребят не знаю, посмотрим, приедут — оценим их. Потренируемся, пообщаемся. Надеюсь, они вольются в коллектив и принесут пользу команде. Мы знакомы с Михаилом, здорово, что он пришел к нам, такой опытный игрок точно не помешает. Вратарская позиция? Время есть, можно еще поискать варианты на рынке, думаю, генеральный менеджер в этом плане все понимает и разберется в ситуации, — сказал Яшкин «Чемпионату».

В летнее межсезонье «Ак Барс» расстался с вратарем Амиром Мифтаховым, нападающими Семеном Кошелевым, Ником Петаном, Егором Коршковым и Кириллом Крутовым. Казанский клуб подписал контракты с Уайаттом Калинюком, Брэндоном Биро и Михаилом Фисенко.



Новый сезон «Ак Барс» начнет 6 сентября в Магнитогорске матчем против «Металлурга». Первый домашний поединок «барсов» в Казани состоится 10 сентября, соперником станет «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Зульфат Шафигуллин