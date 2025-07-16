Капитан «Ак Барса» Яшкин заявил о готовности сыграть за Чехию на Олимпиаде

Фото: Динар Фатыхов

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин выразил готовность сыграть за сборную Чехии на Олимпийских играх. Хоккеист имеет право выступать за чешскую национальную команду, но не приглашается туда по политическим мотивам.

— Я бы очень хотел сыграть на Олимпиаде, разумеется. Но есть правила, их объявили. Ждать нечего. Я лично всегда готов, — сказал Яшкин «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не предусмотрела паузу в чемпионате на время проведения Олимпийских игр в феврале 2026 года. Яшкин считает, что в случае вызова в сборную Чехии, в «Ак Барсе» пойдут ему навстречу и разрешат выступить на турнире.



— Это слишком теоретические, бесполезные разговоры. Но, думаю, мне пошли бы навстречу, мы бы договорились, — заявил Яшкин.

Российские сборные отстранены от официальных международных турниров из-за санкций с весны 2022 года. Россия пока не заявлена в числе участников хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Зульфат Шафигуллин