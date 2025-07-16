Защитник «Рубина» Кабутов заявил о желании остаться в Казани после окончания карьеры

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов заявил о желании остаться в Казани по окончании игровой карьеры. Футболист считает столицу Татарстана потрясающим городом.

— Просто потрясающий город, самый лучший из тех, где я был. Нравится и мне, и жене. Задумываемся остаться здесь жить после завершения карьеры, — сказал Кабутов «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кабутов выступает за «Рубин» с 2021 года. В минувшем сезоне 33-летний защитник провел за казанскую команду 28 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил один гол и отдал шесть голевых передач.

Ранее Кабутов также выступал в «Крыльях Советов», «Уфе», хабаровском «СКА», астраханском «Волгаре», «Оренбурге», волгоградском «Роторе» и «Салюте» из Белгорода. Контракт футболиста с «Рубином» заключен до лета 2027 года.

Зульфат Шафигуллин