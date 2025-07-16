В Казани отремонтировано 98,5% участков аварийности
Из 12 участков, ремонтируемых в рамках нацпроекта, завершили работы на семи
В Казани ремонт на участках аварийности, которые запланировали обновить в этом году, завершен на 98,5%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из 12 дорожных участков в городе отремонтировано семь.
На всех участках установлены дорожные знаки, ограждения, сети освещения, искусственные неровности и нанесена разметка и шумовые полосы.
Специальная разметка нанесена на площади 331 тыс. кв. м, что составляет 80% от общего объема работ.
Также в рамках нацпроекта идет ремонт путепровода на улице Достоевского, который выполнен на 60%, и моста через протоку Булак (работы завершены на 40%).
Ранее в Вахитовском районе Казани почти на месяц ввели ограничение движения транспорта по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая из-за ремонта тепловода.
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