В Казани отремонтировано 98,5% участков аварийности

Из 12 участков, ремонтируемых в рамках нацпроекта, завершили работы на семи

В Казани ремонт на участках аварийности, которые запланировали обновить в этом году, завершен на 98,5%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из 12 дорожных участков в городе отремонтировано семь.

На всех участках установлены дорожные знаки, ограждения, сети освещения, искусственные неровности и нанесена разметка и шумовые полосы.

Специальная разметка нанесена на площади 331 тыс. кв. м, что составляет 80% от общего объема работ.

Также в рамках нацпроекта идет ремонт путепровода на улице Достоевского, который выполнен на 60%, и моста через протоку Булак (работы завершены на 40%).

Ранее в Вахитовском районе Казани почти на месяц ввели ограничение движения транспорта по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая из-за ремонта тепловода.



Дарья Сайфиева