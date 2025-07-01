Татарстан вошел в тройку лидеров по приему студентов в вузы

Фото: Динар Фатыхов

Количество студентов, поступивших в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, за последние восемь лет увеличилось на 52%. В 2024 году в эти учебные заведения поступило более 329 тыс. человек, что на 51,9% больше по сравнению с 2017 годом, пишут «Ведомости».

В Москве в этом году зачислили более 252 тыс.студентов, что составляет 24,3% от общего числа. Санкт-Петербург также показал рост: число поступивших увеличилось с 66 тыс. до 77 тыс. человек, однако их доля осталась на уровне 7,4%.

Ситуация с поступлением студентов становится все более сконцентрированной в нескольких регионах. Если в 2017 году на 12 регионов приходилось половина всех зачисленных, то к 2024 году почти такое же количество студентов (50,3%) поступило всего в девять субъектов. В этот список входят не только столицы, но и Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край, Ростовская, Свердловская, Новосибирская и Самарская области.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на усилия Минобрнауки по увеличению бюджетных мест в регионах, поток студентов в столичные вузы продолжает расти. Глава министерства Валерий Фальков подчеркивал, что на региональные вузы приходится 83,2% всех бюджетных мест.

Юрий Анфимов, ответственный секретарь приемной комиссии Московского политеха, считает это положительным явлением: «Развитая инфраструктура и концентрация талантливых студентов способствуют созданию сильных интеллектуальных сообществ».

Однако Фарида Нежметдинова из КГАУ предупредила о возможных негативных последствиях для менее населенных регионов: «Для противодействия этому нужно развивать региональные университеты и создавать привлекательные условия для трудоустройства выпускников на местах».

Напомним, что Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) вошел в число лучших вузов России, заняв 8-е место в XVI Национальном рейтинге университетов — 2025.



Анастасия Фартыгина