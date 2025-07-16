«Пари НН» рассчитывает вернуться на домашний стадион в сентябре

Фото: Руслан Ишмухаметов

В «Пари НН» назвали предварительные сроки возвращения на домашнюю арену в Нижнем Новгороде. Информацию на пресс-конференции предоставил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

— Мы очень хотим, чтоб команда вернулась на стадион в сентябре, — сказал Мелик-Гусейнов ТАСС.

Первый домашний матч нового футбольного сезона «Пари НН» проведет в Казани. «Ак Барс Арена» заявлена резервной для нижегородской команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). На казанском стадионе «Пари НН» в рамках 1-го тура чемпионата страны сыграет 20 июля с действующим чемпионом турнира «Краснодаром».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Следующие домашние матчи клуб из Нижнего Новгорода планирует провести в Саранске. Саранский стадион будет использоваться в качестве резервного до тех пор, пока на нижегородской арене не завершатся ремонтные работы. Ответ, можно ли задействовать Саранск в качестве резервного места проведения матчей, лига даст в понедельник.

«Рубин» свой первый матч в сезоне проведет в Грозном 20 июля против местного «Ахмата».

Зульфат Шафигуллин