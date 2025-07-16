В России предложили помечать игрушки Лабубу возрастным ограничением «14+»
Академик РАН отметил, что эту куклу-брелок нельзя считать детской игрушкой
На брелоках Лабубу для детей должна быть установлена пометка «14+», заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что Лабубу имеет деструктивные признаки, которые могут негативно влиять на сознание, но нельзя запретить ее, так как по всем национальным документам это коллекционная кукла-брелок, предназначенная для ношения взрослыми на сумках. Геннадий Онищенко считает, что считать этот аксессуар детской игрушкой нельзя.
Ранее китайская компания Pop Mart, производитель популярных игрушек Лабубу, подала заявку на регистрацию товарного знака «Лафуфу».
Также Pop Mart намерен зарегистрировать в России товарный знак Labubu.
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