Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих организационно-правового статуса. Об этом заявила статс-секретарь — замминистра юстиции Елена Ардабьева, пишет РИА «Новости».

— К числу экстремистских организаций мы теперь добавляем экстремистские сообщества. И теперь это [список] будет доступно для всеобщего обозрения. И возможность привлекать к уголовной ответственности такие экстремистские сообщества, которые не являются организациями по своему организационно-правому статусу, — сообщила Ардабьева.

В среду на пленарном заседании Совет Федерации поддержал внесение изменений в федеральные законы «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности», предложенные Минюстом.

Согласно поправкам, экстремистским сообществом может быть признана организация, если ее создатель, руководитель или участник был осужден по статье 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества».

Комитет Госдумы одобрил поправки, предусматривающие введение административных штрафов за передачу данных, необходимых для регистрации и (или) авторизации в интернете, третьим лицам.



Рената Валеева