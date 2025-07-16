Экс-игрок УНИКСа Дэрил Мэйкон перешел в греческий «Марусси»

Бывший разыгрывающий казанского УНИКСа Дэрил Мэйкон подписал контракт с греческим клубом «Марусси», сообщает издание SDNA.

— Мэйкон — это еще одно достижение Маруси и Стасинопулоса, поскольку речь идет об игроке с большим состоянием, который также выступал в Китае и «УНИКСе Казань». И, конечно же, он начал свою профессиональную карьеру в НБА, — говорится в сообщении издания.

Мэйкон выступал за УНИКС с 2022 по 2023 год, став чемпионом России и победителем Единой лиги ВТБ в составе казанской команды. До перехода в УНИКС американский баскетболист играл за афинский «Панатинаикос», где также помог команде завоевать Суперкубок Греции и выйти в финал чемпионата страны.

В составе УНИКСа Мэйкон был одним из лидеров команды, претендовал на звание MVP лиги, участвовал в Матче Звезд — 2023 и неоднократно попадал в символическую пятерку недели.

Ранее Мэйкон также выступал за турецкий «Галатасарай», фарм-клубы НБА «Тексас Леджендс» и «Су-Фоллс Скайфорс». В период с 2018 по 2020 год он провел 12 матчей в НБА за «Даллас Маверикс» и «Майами Хит».

Рената Валеева