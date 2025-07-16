Посещаемость матчей чемпионата России по футболу выросла до 2,9 млн человек

Фото: Мария Зверева

Матчи чемпионата России по футболу в сезоне-2024/25 посетили 2,9 млн зрителей, что на 227 тыс. больше, чем в сезоне-2023/24, следует из документа, опубликованного Российской премьер-лигой (РПЛ).

Средняя посещаемость матчей составила 12,1 тыс. болельщиков.

В топ-10 самых посещаемых игр сезона девять матчей пришлись на «Зенит». Лидерами стали:

«Зенит» — «Краснодар» (57 101 зритель) «Зенит» — «Ахмат» (52 799 зрителей) «Зенит» — ЦСКА (50 544 зрителя)

Единственным матчем без участия «Зенита», вошедшим в десятку самых посещаемых, стала игра «Спартак» — ЦСКА, которую посетили 39 018 человек.

Напомним, чемпионом России в сезоне-2024/25 впервые стал «Краснодар», «Зенит» занял второе место, а ЦСКА — третье.

С момента введения системы Fan ID в России оформлено 2,9 млн карт болельщика.

Рената Валеева