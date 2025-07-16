В России оформлено почти 3 миллиона карт болельщика за три года

Фото: Динар Фатыхов

С момента введения системы Fan ID в России оформлено 2,9 миллиона карт болельщика, что позволяет идентифицировать посетителей футбольных матчей. Об этом говорится в документе Российской премьер-лиги (РПЛ).

Более полумиллиона карт, а именно 562 тысячи, оформлены на детей до 14 лет.

В текущем сезоне-2024/25 оформлено около 910,3 тысячи карт болельщика. Рекордным стал сезон-2023/24, когда было оформлено 1,13 миллиона Fan ID.

Карта болельщика (Fan ID) необходима для приобретения билетов и прохода на стадионы, где проходят матчи Российской премьер-лиги, финальные матчи Кубка России, а с недавнего времени и Суперкубка России.

12 июля в Казани состоялся матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Встреча впервые прошла с применением Fan ID. Ожидаемого аншлага на трибунах «Ак Барс Арены» не состоялось, пришло «всего» 34 677 зрителей.

Рената Валеева