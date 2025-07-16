Франция вновь стала крупнейшим покупателем российского газа в ЕС в мае
Франция в мае вновь заняла первое место среди стран Евросоюза по объему закупок газа из России, сместив Венгрию на вторую позицию, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Евростата.
Россия в мае поставила в ЕС газа на сумму €1,1 млрд, что почти на 25% больше, чем в апреле. Это позволило стране подняться на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз, обогнав Норвегию.
Франция увеличила закупки российского газа на 8,3%, до €245,5 млн. Венгрия, которая в апреле опережала Францию, сократила импорт российского газа на 5,3% — до 238,6 млн, опустившись на второе место.
В тройку лидеров вошла также Испания, увеличившая закупки газа до €168,4 млн (со 153,3 млн в апреле). В пятерку крупнейших импортеров также вошли Бельгия и Нидерланды, увеличившие закупки в 1,8 раза — до €147,2 и €109,1 млн соответственно.
Наибольший рост закупок зафиксирован в Словакии — в шесть раз, до €45,6 млн. Наиболее значительное снижение импорта российского газа отмечено в Италии, где он сократился в семь раз и составил €5,3 млн.
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