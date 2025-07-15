Nvidia снова начнет продажи H20 GPU в Китае

Nvidia объявила о возобновлении поставок своих графических процессоров H20 в Китай, получив от американских властей гарантии нужных экспортных лицензий. Компания уже подала заявки на экспорт и рассчитывает начать поставки чипов, адаптированных под требования США, начиная в ближайшие недели. Это важный шаг после апрельского запрета на H20, который нанес компании значительные убытки, включая списания запасов на миллиарды долларов.

Новую версию H20 создали специально для китайских клиентов в соответствии с экспортными правилами США, основанную на архитектуре Blackwell, но с техническими особенностями, допускаемыми регулятором. Генеральный директор Дженсен Хуанг подчеркнул, что Китай остается стратегически важным рынком для компании и выход на него необходим для укрепления ее глобального лидерства.

Возобновление экспорта также отражает улучшение торговых отношений между США и Китаем: Пекин упразднил часть экспортных ограничений на редкоземельные металлы, а американские власти ослабили контроль над программным обеспечением для проектирования микросхем. Продажи H20 в Китае уже могут принести Nvidia сотни миллионов долларов и значительно сократить ранее понесенные убытки, хотя дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стабильности политико‑экономической обстановки.

Артем Гафаров