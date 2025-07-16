ФАС согласовала цену на российский дженерик «Рисдиплам» для лечения СМА
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик препарата «Рисдиплам» (МНН), предназначенного для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Согласованная цена почти в два раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата «Эврисди», пишет РИА «Новости».
Теперь за упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0,75 мг/мл цена составит 311,9 тыс. рублей, в то время как аналогичная упаковка «Эврисди» стоит 605,6 тыс. рублей.
Препарат закупается за счет бюджетных средств и, следовательно, должен предоставляться бесплатно в медицинских организациях.
В ФАС подчеркнули, что согласование цены на новый отечественный дженерик повысит доступность жизненно важного лекарства для российских граждан после окончания действия патента на оригинал и позволит существенно сэкономить бюджетные средства.
В июне ФАС согласовала цену на новый противоопухолевый препарат «Апалутамид-Промомед».
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