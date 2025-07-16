Житель Казани лишился 8,5 млн рублей, поверив в «инвестиции» в криптовалюту

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура Приволжского района Казани взяла на контроль расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, в результате которого 54-летний житель города потерял 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе.

Злоумышленники, действуя под предлогом получения прибыли от инвестиций на криптовалютной бирже, обманом завладели сбережениями потерпевшего. Мужчина, поверив обещаниям быстрого обогащения, перевел через свой криптокошелек на счета мошенников 3,5 млн рублей личных накоплений и 5 миллионов рублей кредитных средств.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Телефонные мошенники все чаще применяют схемы, в которых побуждают потенциальных жертв перезванивать им.

Рената Валеева