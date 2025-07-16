В Лениногорском районе задержан «фермер», выращивавший мак на своем участке

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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2025», сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Лениногорскому району задержали 58-летнего жителя деревни Федотовка, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При обследовании домовладения подозреваемого под навесом были обнаружены и изъяты высушенные стебли и листья мака общим весом 99,3 грамма. Кроме того, на огороде было выявлено 173 куста мака, замаскированных среди сельскохозяйственных культур, вес которых в высушенном виде составил 206,6 грамма.

Задержанный признался, что самостоятельно посадил семена запрещенного растения и ухаживал за ним с целью личного употребления. Он также заявил, что осознавал незаконность своих действий и понимал ответственность.

В Камско-Устьинском районе ликвидированы дикорастущие наркосодержащие растения на площади 3 тысяч квадратных метров.



Рената Валеева