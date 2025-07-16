В Татарстане назвали отрасли и предприятия с острой нехваткой кадров
Правительство Татарстана утвердило перечень приоритетных отраслей экономики, испытывающих дефицит специалистов и нуждающихся в привлечении кадров из других регионов. Распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
В список приоритетных отраслей вошли:
- сельское хозяйство;
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства;
- производство газа, воды и электроэнергии;
- строительство;
- техобслуживание и ремонт транспорта;
- наука.
Помимо этого, сформирован список из 71 предприятия, испытывающих острую потребность в рабочей силе. В их числе:
- «Радиоприбор» КМПО;
- Казанский вертолетный завод;
- Зеленодольский завод имени Горького;
- нижнекамские механический и завод грузовых шин;
- «Татшина»;
- ТАИФ;
- «Танеко»;
- и многие другие.
Предприятия, вошедшие в этот список, смогут претендовать на получение субсидий для трудоустройства работников, прибывших из других регионов.
Данные меры направлены на решение кадрового вопроса и обеспечение стабильного развития экономики Татарстана.
В Татарстане на одну вакансию приходится 5,9 резюме. Нормой на рынке труда считается уровень от 4,0 до 7,9.
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