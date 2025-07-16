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Промышленность

В Татарстане назвали отрасли и предприятия с острой нехваткой кадров

09:59, 16.07.2025
В Татарстане назвали отрасли и предприятия с острой нехваткой кадров
Фото: Артем Дергунов

Правительство Татарстана утвердило перечень приоритетных отраслей экономики, испытывающих дефицит специалистов и нуждающихся в привлечении кадров из других регионов. Распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В список приоритетных отраслей вошли:

  • сельское хозяйство;
  • добыча полезных ископаемых;
  • обрабатывающие производства;
  • производство газа, воды и электроэнергии;
  • строительство;
  • техобслуживание и ремонт транспорта;
  • наука.
Мария Зверева / realnoevremya.ru

Помимо этого, сформирован список из 71 предприятия, испытывающих острую потребность в рабочей силе. В их числе:

  • «Радиоприбор» КМПО;
  • Казанский вертолетный завод;
  • Зеленодольский завод имени Горького;
  • нижнекамские механический и завод грузовых шин;
  • «Татшина»;
  • ТАИФ;
  • «Танеко»;
  • и многие другие.

Предприятия, вошедшие в этот список, смогут претендовать на получение субсидий для трудоустройства работников, прибывших из других регионов.

Данные меры направлены на решение кадрового вопроса и обеспечение стабильного развития экономики Татарстана.

В Татарстане на одну вакансию приходится 5,9 резюме. Нормой на рынке труда считается уровень от 4,0 до 7,9.

Рената Валеева

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