В Татарстане назвали отрасли и предприятия с острой нехваткой кадров

Фото: Артем Дергунов

Правительство Татарстана утвердило перечень приоритетных отраслей экономики, испытывающих дефицит специалистов и нуждающихся в привлечении кадров из других регионов. Распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В список приоритетных отраслей вошли:

сельское хозяйство;

добыча полезных ископаемых;

обрабатывающие производства;

производство газа, воды и электроэнергии;

строительство;

техобслуживание и ремонт транспорта;

наука.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Помимо этого, сформирован список из 71 предприятия, испытывающих острую потребность в рабочей силе. В их числе:

«Радиоприбор» КМПО;

Казанский вертолетный завод;

Зеленодольский завод имени Горького;

нижнекамские механический и завод грузовых шин;

«Татшина»;

ТАИФ;

«Танеко»;

и многие другие.

Предприятия, вошедшие в этот список, смогут претендовать на получение субсидий для трудоустройства работников, прибывших из других регионов.

Данные меры направлены на решение кадрового вопроса и обеспечение стабильного развития экономики Татарстана.

В Татарстане на одну вакансию приходится 5,9 резюме. Нормой на рынке труда считается уровень от 4,0 до 7,9.

Рената Валеева