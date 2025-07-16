В ТПП сообщили о сувенирной банкноте БРИКС, задуманной в Казани

Фото: Максим Платонов

Сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах — 50, 100 и 200 условных единиц, рассказал РИА «Новости» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Примечательно, что впервые эта купюра была замечена на саммите БРИКС, прошедшем в Казани в октябре прошлого года.

Именно тогда президент Владимир Путин, покидая зал заседания, показал некую купюру министрам и передал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее пояснил, что это «кто-то из наших — то ли из ТПП, то ли еще кто-то — напечатали такую квазиденьгу».

— Первая пробная партия в тысячу экземпляров номиналом 100 условных единиц БРИКС была представлена еще в Претории, где российский посол вручил ее южноафриканским коллегам. На саммите БРИКС в Казани в 2024 году президенту России Владимиру Путину была вручена версия номиналом 50, — рассказал Сергей Катырин.

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года была представлена новая купюра номиналом 200 условных единиц — лимитированной серии.

По словам президента ТПП, идея создания сувенирной купюры возникла у бизнес-сообщества БРИКС как способ визуально и концептуально объединить принципы многополярности, равноправия и стратегического партнерства, лежащие в основе объединения.

Рената Валеева