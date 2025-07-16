Нилов предложил смягчить критерии нуждаемости семей для назначения соцпособий

В Госдуме предложено пересмотреть критерии нуждаемости семей для назначения социальных пособий. Об этом, со ссылкой на документ, направленный министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы, депутаты Ярослав Нилов, курирующий Татарстан, и Нина Останина, считают необходимым ввести «дельту» в размере 5–7%, на которые среднедушевой доход семьи может превышать установленный порог. Помимо этого, предлагается внедрить индивидуальный подход к оценке недвижимости каждой семьи, учитывая ее рыночную стоимость и реальную возможность реализации.

В документе подчеркивается, что значительное число семей, остро нуждающихся в государственной поддержке, часто не могут на нее рассчитывать из-за ряда формальных обстоятельств. К таким причинам относятся незначительное превышение установленного порога доходов или несвоевременное поступление необходимой финансовой информации из государственных органов.

Предложенные изменения рассматриваются в контексте общей работы по совершенствованию системы социальной поддержки населения. Напомним, 8 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2026 года в России заработает новая мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата.

В 2025 году в ряде российских регионов семьи с детьми смогут получать компенсацию части расходов на аренду жилья.

Рената Валеева