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Актера Семена Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

18:17, 15.07.2025

Протокол был составлен за то, что иностранный агент не предоставлял данные о себе в уполномоченный орган

Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова*, признанного в РФ иностранным агентом, на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Семен Трескунов* включен в реестр иностранных агентов с марта 2024 года за распространение недостоверной информации о решениях, принимаемых в правительстве России, и открытое выступление против специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что иноагента писателя Дмитрия Быкова* внесли в базу федерального розыска.

Дарья Сайфиева
Справка

* признан Минюстом России иностранным агентом

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