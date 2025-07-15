Актера Семена Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Протокол был составлен за то, что иностранный агент не предоставлял данные о себе в уполномоченный орган

Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова*, признанного в РФ иностранным агентом, на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Семен Трескунов* включен в реестр иностранных агентов с марта 2024 года за распространение недостоверной информации о решениях, принимаемых в правительстве России, и открытое выступление против специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что иноагента писателя Дмитрия Быкова* внесли в базу федерального розыска.



Дарья Сайфиева