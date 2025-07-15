Новости общества

15:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ушел из жизни заслуженный артист Республики Татарстан Юсуф Валитов

17:57, 15.07.2025
Ушел из жизни заслуженный артист Республики Татарстан Юсуф Валитов
Фото: предоставлено семьей Юсуфа Валитова

Семья и близкие с прискорбием сообщают, что на 83-м году жизни скончался Юсуф Мордухаевич Валитов, заслуженный артист Республики Татарстан, заслуженный строитель КАМАЗа.

Родившийся в суровые военные годы, Юсуф Мордухаевич сумел взрастить в своем сердце любовь к искусству. В 1962 году он окончил Казанское музыкальное училище, затем — Казанскую государственную консерваторию. Впоследствии всю свою профессиональную жизнь отдал культуре и внес большой вклад в становление музыкального искусства республики.

Он работал в Государственном симфоническом оркестре Республики Татарстан, стоял у истоков джазового движения в Казани. В годы строительства КАМАЗа Юсуф Валитов инициировал открытие филиала Татарской государственной филармонии в Набережных Челнах. С 1982 по 1988 год Юсуф Мордухаевич работал заместителем директора Татарской государственной филармонии.

В памяти родных и близких он навсегда останется светлым, достойным человеком, преданным другом, любящим мужем, отцом и дедом.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также