В России могут возродить институт благородных девиц
Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов предложил возобновить систему воспитания девочек, основанную на принципах, которые использовались в институте благородных девиц. Об этом сообщил ТАСС.
Айгистов уточнил, что важно создать федеральную систему воспитания женщин, которая объединит существующие организации, занимающиеся этой темой.
— Хотим просто предложить возобновить эту систему, найти положительный опыт, сделать музей института благородных девиц, — добавил он.
По его мнению, это может принести большую пользу обществу.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала эту инициативу. Она подчеркнула важность внедрения традиций воспитания в учебные заведения.
— Было бы здорово, если бы девочки имели возможность ознакомиться со сводом правил, с принципами, которыми веками руководствовались в нашей стране, — сказала Волынец.
Волынец также заявила, что проект нуждается в поддержке со стороны Минпросвещения и Минобрнауки. Она предложила регионам подключаться к реализации методик и программ, согласованных с родителями.
Напомним, что Минздрав России предложил снизить возраст профилактических осмотров акушера-гинеколога и уролога-андролога до 13 лет. В настоящее время такие осмотры проводятся с 14 лет.
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