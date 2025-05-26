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В России могут возродить институт благородных девиц

21:10, 26.05.2025
В России могут возродить институт благородных девиц
Фото: Мария Зверева

Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов предложил возобновить систему воспитания девочек, основанную на принципах, которые использовались в институте благородных девиц. Об этом сообщил ТАСС.

Айгистов уточнил, что важно создать федеральную систему воспитания женщин, которая объединит существующие организации, занимающиеся этой темой.

— Хотим просто предложить возобновить эту систему, найти положительный опыт, сделать музей института благородных девиц, — добавил он.
По его мнению, это может принести большую пользу обществу.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала эту инициативу. Она подчеркнула важность внедрения традиций воспитания в учебные заведения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Было бы здорово, если бы девочки имели возможность ознакомиться со сводом правил, с принципами, которыми веками руководствовались в нашей стране, — сказала Волынец.

Волынец также заявила, что проект нуждается в поддержке со стороны Минпросвещения и Минобрнауки. Она предложила регионам подключаться к реализации методик и программ, согласованных с родителями.

Напомним, что Минздрав России предложил снизить возраст профилактических осмотров акушера-гинеколога и уролога-андролога до 13 лет. В настоящее время такие осмотры проводятся с 14 лет.

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