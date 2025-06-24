Регионы получат право организовывать экскурсии для студентов колледжей

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия региональных властей в сфере организации образовательных и познавательных экскурсий. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, наделяет субъекты правом организовывать экскурсии не только для школьников, но и для студентов средних профессиональных образовательных учреждений (колледжей и техникумов).

Ранее подобная возможность была доступна только для учеников средних школ. Новый закон уравнивает в правах студентов СПО и старшеклассников в возрасте до 23 лет, предоставляя регионам возможность финансировать и координировать их участие в экскурсионных программах.



Законопроект был разработан и внесен в Госдуму Законодательным собранием Санкт-Петербурга в июне 2024 года. Инициаторы уверены, что организация экскурсий на предприятия производственной сферы, в технопарки и на промышленные объекты позволит повысить эффективность образовательных программ и поможет студентам с профессиональным самоопределением.

Рената Валеева