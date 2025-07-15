Казанец предстанет перед судом за попытку мошенничества со страховкой

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с 10 октября 2016 года по 18 января 2017 года обвиняемый, действуя в составе организованной преступной группы, представил в страховую компанию заведомо поддельные документы, призванные подтвердить наступление страхового случая и завысить размер страхового возмещения. Целью злоумышленников было получение 840 тысяч рублей.

Однако благодаря оперативным действиям правоохранительных органов противоправные действия были пресечены и деньги до обвиняемого не дошли.

Рената Валеева