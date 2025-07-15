Госдума приняла закон о защите религиозных символов традиционных конфессий

Фото: Руслан Ишмухаметов

Сегодня на пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Об этом пишет РИА «Новости».

Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без соответствующих религиозных символов — крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Данный запрет будет действовать в средствах массовой информации, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, а также на государственных и муниципальных символах.

Основной целью нового закона заявлена защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в российском обществе.



Рената Валеева