Стартап Илона Маска xAI привлек $10 млрд на развитие инфраструктуры ИИ

Стартап Илона Маска xAI привлек 10 миллиардов долларов инвестиций для развития собственной инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщил Morgan Stanley — банк, выступивший организатором сделки.

Финансирование разделено на две части: 5 миллиардов компания получила в виде обеспеченных долговых обязательств, еще 5 миллиардов — в форме стратегических вложений в акционерный капитал. По данным Morgan Stanley, спрос на участие в раунде оказался значительно выше ожидаемого — сделка была переподписана, а среди инвесторов оказались крупные глобальные фонды.

Средства направят на строительство дата-центров и масштабирование вычислительных мощностей, необходимых для обучения и развертывания ИИ-моделей. Объявление о закрытии сделки появилось на платформе X (бывший Twitter), также принадлежащей Маску.

Основанная в 2023 году, xAI уже заявила о себе как о потенциальном конкуренте OpenAI и других крупных игроков. Маск позиционирует компанию как часть «экосистемы X», стремясь интегрировать ИИ в свои цифровые активы.

Артем Гафаров