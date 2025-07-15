Новости общества

15:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов проинспектировал ход восстановления Казанского Богородицкого монастыря

11:46, 15.07.2025
Минниханов проинспектировал ход восстановления Казанского Богородицкого монастыря
Фото: скриншот из видео "Казань. Достопримечательности (Казанский Богородицкий монастырь, Дворцовая площадь, Дзержинского)" с канала "Приключенческие Фильмы"

Раис Татарстана Рустам Минниханов проверил ход восстановления комплекса зданий Казанского Богородицкого монастыря. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова.

Основная цель реставрационных работ — вернуть исторический облик объектам. Как отметил глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, Казанская епархия планирует разместить на территории монастыря учебные корпуса и кельи для паломников.

В апреле на восстановление трех корпусов Казанского Богородицкого монастыря было направлено 1,5 млрд рублей.

Однако, по словам Гущина, завершить все работы в этом году не удастся. «Объем работ большой, площадь зданий огромная. В любом случае ни на день стройка не останавливается», — подчеркнул он. Гущин также добавил, что нет никаких указаний завершить проект к 30 августа, как это часто бывает в республике.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также