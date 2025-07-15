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В Нижнекамске полиция уничтожила крупный очаг дикорастущей конопли

10:37, 15.07.2025
В Нижнекамске полиция уничтожила крупный очаг дикорастущей конопли
Фото: Реальное время

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2025» сотрудники УМВД России по Нижнекамскому району ликвидировали крупный очаг произрастания дикорастущей конопли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наркополицейские обнаружили заросли каннабиса на территории района. В ходе оперативных мероприятий запрещенные растения были уничтожены путем вырывания с корнем и незамедлительного сжигания.

Общая площадь уничтоженного очага составила более 235,5 квадратного метра.

В Татарстане стартовала масштабная оперативно-профилактическая операция «Мак-2025», направленная на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.

Рената Валеева

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