В Нижнекамске полиция уничтожила крупный очаг дикорастущей конопли
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2025» сотрудники УМВД России по Нижнекамскому району ликвидировали крупный очаг произрастания дикорастущей конопли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Наркополицейские обнаружили заросли каннабиса на территории района. В ходе оперативных мероприятий запрещенные растения были уничтожены путем вырывания с корнем и незамедлительного сжигания.
Общая площадь уничтоженного очага составила более 235,5 квадратного метра.
В Татарстане стартовала масштабная оперативно-профилактическая операция «Мак-2025», направленная на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.
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