TSMC ожидает рекордный рост прибыли во втором квартале, однако риски сохраняются

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микрочипов, прогнозирует, что во втором квартале чистая прибыль достигнет 377,4 млрд тайваньских долларов (около $12,9 млрд), что более чем на половину превышает аналогичный период прошлого года. Такой результат станет рекордным по доходности и шестым кварталом подряд с ростом, чему способствует сильный спрос на AI‑чипы, особенно от Nvidia и Apple. Одновременно объем продаж за тот же период увеличился на 38,6%, опередив прогнозы аналитиков.

Однако обновленные торговые барьеры и укрепление тайваньского доллара могут снизить маржу и ограничить дальнейший рост. Налоговые пошлины, введенные администрацией Трампа, еще не полностью определены, и каждая единица укрепления национальной валюты оценивается снижением валовой прибыли примерно на 0,4 процентного пункта — за год она выросла на 12% и отняла у компании более трех очков маржи. TSMC уже инвестировала около $100 млрд в производство в США, что должно смягчить часть валютных и торговых рисков.

Финансовые показатели TSMC за второй квартал и прогнозы на третий квартал станут ключевыми для понимания перспектив компании в условиях усиливающегося геополитического давления. Если рост спроса на AI‑чипы сохранится, а компания сможет управлять маржинальными рисками, TSMC сможет продолжить расширение. Однако продолжение роста курса тайваньского доллара или введение новых пошлин способно снизить ожидания инвесторов и усилить неопределенность.

Артем Гафаров