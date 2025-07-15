В Набережных Челнах построят шесть арендных домов для работников КАМАЗа и других предприятий

В Набережных Челнах принято решение о строительстве шести арендных многоквартирных домов для сотрудников ПАО «КАМАЗ» и специалистов других промышленных предприятий города. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова в своем телеграм-канале. Данная мера направлена на привлечение квалифицированных кадров на промышленные предприятия.

В 2023 году в городе был введен в эксплуатацию 170-квартирный жилой дом 63/04. В 2024 году в 78 микрорайоне были построены два многоквартирных жилых дома (78/01 и 78/03) на 358 квартир.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще три дома (78/04, 78/05 и 78/06) на 537 квартир общей площадью 26,3 тыс. кв. м.

Рената Валеева