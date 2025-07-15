В России за сутки потушено 54 лесных пожара, продолжается борьба с огнем в 16 регионах

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 54 лесных пожара в 18 регионах страны.

В настоящее время проводятся работы по тушению 64 лесных пожаров в 16 регионах.

В тушении задействовано 2 603 человека, 404 единицы техники и 26 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 87 воздушных судов.

Для стабилизации обстановки в Республике Бурятия привлечены 288 работников Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

Режим ЧС введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 54 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

С начала года 71,3% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

13 июля было ликвидировано 59 лесных пожаров в 18 регионах страны.



Рената Валеева