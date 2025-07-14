В России за сутки потушено 59 лесных пожаров, еще 70 остаются активными

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 59 лесных пожаров в 18 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 70 лесных пожаров в 15 регионах.

В тушении задействовано:

2 736 человек;

389 единиц техники;

32 воздушных судна.

На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 89 воздушных судов.

Для стабилизации лесопожарной обстановки в Бурятии привлечены 288 работников Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

В четырех регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует в 53 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.

По данным Рослесхоза, с начала года 71,4% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения, что свидетельствует об оперативности принимаемых мер.

Рената Валеева