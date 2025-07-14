Депутат Милонов призвал убрать самокаты со всех центральных улиц в городах России

Депутат сообщил о том,что уже готовит обращение в правительство РФ

Электросамокаты нужно убрать со всех центральных улиц в крупных городах России, заявил депутат Госдумы Вячеслав Милонов. Об этом сообщает телеканал RT.

—Я готовлю соответствующее обращение в правительство об изменении ПДД, чтобы изгнать это зло с улиц России туда, где ему место», — заявил парламентарий.

Он отметил, что бесконтрольная езда на электросамокатах на туристических улицах, людных площадях и вблизи транспортных объектов — это огромная опасность для окружающих.

Ранее в Благовещенске ввели полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности, включая и электросамокаты.

Дарья Сайфиева