Центробанк России рассказал о будущих правилах IPO
Первая часть изменений будет направлена на адаптацию раскрываемой эмитентами информации для инвесторов
Центробанк рассказал о новых правилах первичного публичного предложения акций эмитентами (IPO). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Первая часть изменений будет направлена на адаптацию раскрываемой эмитентами информации для инвесторов. Резюме проспекта ценных бумаг будет трансформировано в краткий и понятный документ, где отражены финансовые показатели в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии развития компании и информация о дивидендной политике.
Компаниям также нужно будет раскрывать информацию о плановом и фактическом распределении акций среди покупателей, наличии ограничений на продажу ценных бумаг эмитентом и действующими акционерами и о применяемых механизмах стабилизации цены на акции.
Для компаний третьего эшелона будет введена дополнительная гарантия достоверности информации и качества подготовки эмиссионной документации в виде привлеченных организаций, оказывающих услуги по подготовке проспекта ценных бумаг.
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