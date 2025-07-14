Центробанк России рассказал о будущих правилах IPO

Первая часть изменений будет направлена на адаптацию раскрываемой эмитентами информации для инвесторов

Фото: Артем Дергунов

Центробанк рассказал о новых правилах первичного публичного предложения акций эмитентами (IPO). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Первая часть изменений будет направлена на адаптацию раскрываемой эмитентами информации для инвесторов. Резюме проспекта ценных бумаг будет трансформировано в краткий и понятный документ, где отражены финансовые показатели в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии развития компании и информация о дивидендной политике.

Компаниям также нужно будет раскрывать информацию о плановом и фактическом распределении акций среди покупателей, наличии ограничений на продажу ценных бумаг эмитентом и действующими акционерами и о применяемых механизмах стабилизации цены на акции.

Для компаний третьего эшелона будет введена дополнительная гарантия достоверности информации и качества подготовки эмиссионной документации в виде привлеченных организаций, оказывающих услуги по подготовке проспекта ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на акции на Уолл‑стрит снизились после нескольких дней впечатляющего роста, вызванного рекордной капитализацией Nvidia, которая превысила 4 трлн долларов.



Дарья Сайфиева